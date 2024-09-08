В Україні подорожчали ключові продукти: які нові ціни та що спричиняє їх ріст

Ціни на молочні продукти в Україні значно підвищилися через скорочення виробництва молока і труднощі з електропостачанням. Вартість пастеризованого молока досягає 49,86 грн за кг, кефір – 87,20 грн за кг, а сметана – 190,57 грн за кг. Це призводить до зменшення доступності молочних продуктів для покупців.

Про це заявив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. Тривалі відключення електроенергії, викликані російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі, ведуть до збоїв у функціонуванні вентиляційних і охолоджувальних систем на фермах. Про це пише OBOZ.UA.

Це негативно позначається на продуктивності корів, які страждають від теплових ударів, що веде до зниження обсягів молочного виробництва. Через зменшення виробництва молока молокопереробні підприємства зіткнулися з відчутним дефіцитом сировини.

Як наслідок, закупівельні ціни зросли, що безпосередньо вплинуло на вартість готових молочних продуктів у супермаркетах. За словами Кухалейшвілі, ціни на більшість молочних продуктів, таких як молоко, кефір, сметана і сири, піднялися на 15-20%.

Продовження тривалих блекаутів в Україні призводить до вимкнення холодильного обладнання, що створює загрозу псування молочних продуктів. Потужність дизельних генераторів, які використовуються як резервне джерело електроенергії, часто не вистачає для підтримання потрібної температури в великих супермаркетах. Через це молочні продукти швидко псуються, що викликає додаткові втрати для виробників і спричиняє підвищення цін на ці продукти.

Окрім того, застосування дизельних генераторів веде до значного збільшення виробничих витрат, що відображається на кінцевій вартості молочних виробів. Згідно з оцінками фахівців, лише за минулий місяць ціни на деякі молочні продукти виросли на 3-5% через додаткові витрати на електроенергію та логістику.

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Вартість молочних продуктів в українських супермаркетах змінюється в залежності від багатьох факторів. Ось актуальні ціни на популярні молочні продукти у найбільших українських супермаркетах:

Молоко пастеризоване 2,5% жирності : в середньому ціна складає 49,10 грн за кг. Найдешевше молоко, що продається під брендом "Кагма" у плівці, коштує 33,00 грн за кг у супермаркетах АТБ. Найдорожчий варіант – молоко "Злагода" у пляшках, яке можна знайти у мережі Сільпо за 49,86 грн за кг.

: в середньому ціна складає 49,10 грн за кг. Найдешевше молоко, що продається під брендом "Кагма" у плівці, коштує 33,00 грн за кг у супермаркетах АТБ. Найдорожчий варіант – молоко "Злагода" у пляшках, яке можна знайти у мережі Сільпо за 49,86 грн за кг. Кефір 2,5% жирності : середня ціна становить 56,29 грн за кг. Найдешевший кефір у плівці продається за 39,99 грн за кг у супермаркетах Фора, тоді як найдорожчий кефір "Молокія" у пляшках можна знайти в мережі Метро за 87,20 грн за кг.

: середня ціна становить 56,29 грн за кг. Найдешевший кефір у плівці продається за 39,99 грн за кг у супермаркетах Фора, тоді як найдорожчий кефір "Молокія" у пляшках можна знайти в мережі Метро за 87,20 грн за кг. Сметана 15% жирності : в середньому ціна дорівнює 133,93 грн за кг. Найдешевша сметана бренду Good Milk у плівці коштує 78,75 грн за кг в Еко Маркеті, тоді як найдорожча сметана "Ферма" в стаканах продається за 190,57 грн за кг у мережі Ашан.

: в середньому ціна дорівнює 133,93 грн за кг. Найдешевша сметана бренду Good Milk у плівці коштує 78,75 грн за кг в Еко Маркеті, тоді як найдорожча сметана "Ферма" в стаканах продається за 190,57 грн за кг у мережі Ашан. Йогурт питний : середня ціна складає 93,67 грн за кг. Найдешевший йогурт "РадиМо" коштує 57,25 грн за кг у супермаркетах Novus, а найдорожчий йогурт "Чудо" у пластикових пляшках можна знайти у Сільпо за 119,78 грн за кг.

: середня ціна складає 93,67 грн за кг. Найдешевший йогурт "РадиМо" коштує 57,25 грн за кг у супермаркетах Novus, а найдорожчий йогурт "Чудо" у пластикових пляшках можна знайти у Сільпо за 119,78 грн за кг. Сир кисломолочний 9% жирності : в середньому ціна становить 224,50 грн за кг. Найдешевший кисломолочний сир під брендом "Ашан" продається за 169,50 грн за кг у відповідній мережі супермаркетів, тоді як найдорожчий сир "Президент" можна купити за 322,68 грн за кг у Good Wine.

: в середньому ціна становить 224,50 грн за кг. Найдешевший кисломолочний сир під брендом "Ашан" продається за 169,50 грн за кг у відповідній мережі супермаркетів, тоді як найдорожчий сир "Президент" можна купити за 322,68 грн за кг у Good Wine. Вершкове масло 72,5% до 73% жирності: середня ціна дорівнює 436,25 грн за кг. Найдешевше масло під брендом Novus жирністю 73% коштує 299,95 грн за кг у цій мережі, а найдорожче масло "Клуб Сиру" 73% продається за 571,33 грн за кг у Сільпо.

Аналітики застерігають, що подальше підвищення цін на молочні продукти може спричинити зменшення їх споживання в країні, особливо в осінній період. Високі ціни можуть ускладнити доступ до молочних продуктів для багатьох людей.

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