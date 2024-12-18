В Україні подорожчали комунальні послуги: за що доведеться платити більше

Державна статистична служба оприлюднила дані про зміну комунальних тарифів в Україні протягом минулого року. Результати дослідження демонструють суттєві коливання цін на різні комунальні послуги.

Найбільш відчутне подорожчання торкнулося електроенергії - її вартість зросла одразу на 63,6%. Це найсуттєвіше підвищення серед усіх комунальних послуг. Про це пише ТСН.

Інші послуги зазнали менш значних змін:

- Управління багатоквартирними будинками подорожчало на 11,4%

- Вивезення сміття стало дорожче на 6,8%

- Утримання та ремонт житла подорожчав на 3,9%

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Загальне підвищення комунальних тарифів за період з листопада 2023 по жовтень 2024 року склало 18,7%.

Водночас низка важливих послуг залишилася без змін. Зокрема, не змінилися тарифи на водопостачання, природний газ, гаряче водопостачання, опалення та каналізацію.

Ці зміни відображають складну економічну ситуацію та інфляційні процеси в країні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.