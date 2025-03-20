В Україні підскочили ціни на два найпопулярніші продукти: скільки коштують тепер

В українських супермаркетах суттєво зросли ціни на два найзатребуваніші продукти. Мова йде про хліб та сало.

За даними порталу Мінфін, станом на 19 березня зросла вартість хлібобулочних виробів. Зокрема, пшеничний хліб нарізаний (650 г) подорожчав із 38,75 до 40,65 гривні, що означає підвищення ціни на 1,90 гривні.

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Крім того, відзначено зростання цін на м’ясну продукцію, зокрема на домашнє сало. Вартість кілограма цього популярного продукту зросла з 232,47 до 239,70 гривні, що означає подорожчання на 7,23 грн за кілограм.

Згідно з даними порталу, найнижча вартість сала зафіксована в "Мегамаркеті" – 200,40 грн/кг, тоді як у Novus цей продукт найдорожчий і коштує 279 грн за кілограм. Середня ціна наразі становить 239,70 грн/кг.

Зазначимо, що у "Сільпо" свиняче сало "Фермеське" пропонують за ціною 229 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли ціни на два ключових продукти.

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