В Україні підвищили тариф на транспортування газу: скільки доведеться платити

Тариф на транспортування газу в Україні зріс у 2–4 рази та становить 501,97 гривні за 1 000 кубометрів на добу. Водночас це не позначиться на рахунках домогосподарств.

Зростання тарифу стосується лише бізнесу, тоді як побутові споживачі майже не відчують впливу цих змін. Про це пише команда UAportal спільно з OBOZ.UA.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснює, що підвищення тарифів обумовлене зупинкою транзиту російського газу.

"Відтепер ми не маємо виплат, які раніше перекривали транспортування газу від транзиту. І тепер потрібно платити за те, що газ транспортується всередині енергетичної системи, всередині наших газопроводів", – зазначив він.

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За словами Харченка, розмір підвищення тарифу визначатиметься відстанню транспортування газу і становитиме від 65 до 84 копійок за кубометр. Водночас це не спричинить труднощів для бізнесу – компанії майже не відчують змін.

Варто зауважити, що підвищення тарифу стосується лише бізнес-споживачів, і, на думку експерта, ця зміна залишиться майже непомітною в загальній вартості газу, яка становить 14,5–15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Щодо побутових споживачів, то, за словами Харченка, для них ніяких змін не планується.

Нагадаємо, раніше власників газових лічильників попередили про обов'язкову процедуру, яку слід виконати.

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