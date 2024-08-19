В Україні пробув лише три дні: репер Ярмак зустрівся з полоненим окупантом, який фанатіє від його творчості. Відео

Бійці 35 полку Національної гвардії України й рота оперативного призначення взяли у полон російського солдата, який виявився прихильником творчості українського репера Ярмака. Коли артист почув, як окупант наспівував "Серце пацана", то вирішив поспілкуватися зі своїм фанатом.

У відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Yarmak Music, можна побачити окупанта, який сидить перед Ярмаком та розповідає йому про те, як потрапив на війну в Україну.

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Український репер Олександр Ярмак взяв інтерв’ю у військовополоненого, який виявився його шанувальником. 23-річний росіянин Володимир, узятий у полон на третій день війни в Україні, зізнався, що слухає пісні Ярмака і навіть знає слова деяких його хітів напам’ять.

"Я не хотів воювати, але напився і підписав контракт", – зізнався російський військовий. Окупант стверджує, що не хотів воювати. Думав, що відсидиться в частині. Однак запевнив, що в Єкатеринбурзі (Уральський федеральний округ рф) його посадили в автобус та відвезли до Ростова-на-Дону, звідки він потрапив на фронт.

Володимир розповів, що в Україні він пробув лише три дні. Стверджує, що його т ще кількох чоловіків з групи "кинули на м’ясо" в розвідку на Покровському напрямку. Тут окупантів накрило мінометним вогнем і Володимир отримав численні поранення.

Він закликав своїх співвітчизників не повторювати його помилки й відмовлятися від участі у війні.

Під час розмови Ярмак запитав у полоненого, чому він не намагався дізнатися більше про війну в Україні до того, як потрапити на фронт. Володимир відповів, що шукав інформацію в інтернеті, але не знайшов нічого, крім пропаганди. Він додав, що інтернетом почав користуватися лише 2018 року, тому нічого не знав про російське вторгнення в Крим.

Полонений стверджує, що окупаційна армія росії після повернення своїх солдатів з полону відправляє їх знову на фронт, на штурми. Також на тих, хто повернувся з полону, може чекати розстріл, або в’язниця.

Піл час розмови з репером Ярмаком Володимир зізнався, що за контракт йому пообіцяли 500 тисяч рублів, однак він не отримав жодних виплат.

Пропонуємо згадати, як дрон з гучномовцем переконав російського окупанта добровільно здатися в полон.

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