В Україні проведуть масштабну індексацію пенсій: на яку надбавку можна розраховувати

В Україні із 1 березня проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Пенсії мають збільшитися на 20%.

Окрім цього влада планує збільшити мінімальні пенсії для громадян з невеликими зарплатами, які зараз отримують малі виплати. Максимальна надбавка становитиме 1500 гривень, повідомляє OBOZREVATEL.

Зазначається, що таку доплату отримають пенсіонери, які вже мають пенсію в розмірі 7500 гривень. Водночас мінімальна надбавка становитиме всього 100 гривень.

Рахувати надбавку будуть індивідуально, з огляду на розмір пенсії. Чим більші виплати в особи, тим більшою буде надбавка після індексації.

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Цього року розмір збільшення порахували як суму від половини інфляції за 2022 рік і динаміку зростання середньої зарплати за три роки.

Уточнюється, що окрім індексації, на підвищення можуть розраховувати й українці, яким індексація не допоможе. Йдеться про пенсіонерів, для яких нова сума після підвищення розрахункової пенсії на 20% буде трохи вищою від фактичної пенсії, зокрема:

пенсіонери з маленьким стажем отримають збільшення від 2100 до 2520 грн;

пенсіонери віком до 70 років з повним стажем отримають збільшення від 2300 до 2760 грн;

непрацюючі пенсіонери віком від 65 до 70 років із повним стажем – від 2600 до 3000 грн;

пенсіонери від 70 років із повним стажем – від 3000 до 3120 грн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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