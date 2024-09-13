В Україні різко зріс попит на вживані авто: рейтинг найпопулярніших

Ринок вживаних автомобілів в Україні продемонстрував стрімке зростання. За даними асоціації "Укравтопром", у серпні 2024 року кількість зареєстрованих вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, досягла рекордних за останні 25 місяців показників.

Українці віддають перевагу європейським брендам. Найбільшою популярність мають моделі Volkswagen, зокрема Golf і Passat. Також у рейтингу найпопулярніших моделей потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Audi Q5 та електромобілі Tesla Model Y і Model 3.

Це свідчить про те, що українські споживачі надають перевагу сучасним, економічним та надійним автомобілям, пише Автопром.

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Зростання попиту на вживані авто пов'язане з кількома факторами. По-перше, це відновлення економіки після пандемії COVID-19. По-друге, це дефіцит нових автомобілів на ринку, спричинений глобальними кризами. По-третє, це зростання цін на нові автомобілі.

Середній вік ввезених вживаних авто становить 8,6 року. Найбільшу частку ринку займають бензинові автомобілі, проте популярність електромобілів також зростає. Це свідчить про те, що українці все більше зацікавлені в екологічно чистих транспортних засобах.

Загалом, за 8 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано 159 тисяч вживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас продаж нових автомобілів також демонструє позитивну динаміку. У серпні було продано понад 8,1 тисячі нових легковиків, що є рекордним показником за останні 32 місяці.

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