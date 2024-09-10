Які 'євробляхи' мають найбільший попит серед українців: ТОП-10 моделей

У серпні в Україні було зареєстровано близько 26 тисяч старих автомобілів, імпортованих з-за кордону, що на 22% більше в порівнянні з попереднім роком і на 29% більше, ніж у липні.

Про це повідомила асоціація "Укравтопром". Також були оприлюднені дані про найбільш популярні моделі "євроблях".

Протягом минулого місяця українці найчастіше реєстрували Volkswagen Golf і таких автомобілів було 1325 одиниць. Друге місце зайняв Renault Megane з 1037 одиницями. Третю позицію серед лідерів посіла Skoda Octavia, з кількістю в 959 одиниць. Ось як виглядає ТОП-10 найбільш популярних вживаних автомобілів, привезених з-за кордону:

1️. Volkswagen Golf – 1325 од.;

2️. Renault Megane – 1037 од.;

3️. Skoda Octavia – 959 од.;

4️. Volkswagen Passat – 738 од.;

5️. Volkswagen Tiguan – 685 од.;

6️. Audi Q5 – 671 од.;

7️. Nissan Leaf – 658 од.;

8️. Tesla Model Y – 588 од.;

9️. Nissan Rogue – 581 од.;

10. Tesla Model 3 – 561 од.

Попитом продовжують користуватися бензинові автомобілі, які становлять 46% від загального числа. Друге місце за популярністю займають дизельні машини (25%), а на третьому – електричні авто (20%). Наступними йдуть гібридні автомобілі (5%) і машини з ГБО (4%). Середній вік імпортованих автомобілів з пробігом складає 8,6 років.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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