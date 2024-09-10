Какие 'евробляхи' пользуются наибольшим спросом среди украинцев: ТОП-10 моделей

В августе в Украине было зарегистрировано около 26 тысяч подержанных автомобилей, импортированных из-за рубежа, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом и на 29% больше, чем в июле.

Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Также были обнародованы данные о наиболее популярных моделях "евроблях".

В течение прошлого месяца украинцы чаще всего регистрировали Volkswagen Golf и таких автомобилей было 1325 единиц. Второе место занял Renault Megane с 1037 единицами. Третью позицию среди лидеров заняла Skoda Octavia, с количеством в 959 единиц. Вот как выглядит ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей, привезенных из-за границы:

1️. Volkswagen Golf – 1325 ед.;

2️. Renault Megane – 1037 ед.;

3️. Skoda Octavia – 959 ед.;

4️. Volkswagen Passat – 738 ед.;

5️. Volkswagen Tiguan – 685 ед.;

6️. Audi Q5 – 671 ед.;

7️. Nissan Leaf – 658 ед.;

8️. Tesla Model Y – 588 ед.;

9️. Nissan Rogue – 581 ед.;

10. Tesla Model 3 – 561 ед.

Спросом продолжают пользоваться бензиновые автомобили, которые составляют 46% от общего числа. Второе место по популярности занимают дизельные машины (25%), а на третьем – электрические авто (20%). Следующими идут гибридные автомобили (5%) и машины с ГБО (4%). Средний возраст импортируемых автомобилей с пробегом составляет 8,6 лет.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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