В Україні з 1 серпня почнуть вилучати деякі банкноти: подробиці від НБУ

Від 1 серпня 2024 року Національний банк України розпочне вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Вони поступово будуть замінені на сучасніші банкноти, випущені після 2014 року, з покращеними захисними елементами.

Старі банкноти залишатимуться дійсними платіжними засобами, тому громадянам не потрібно спеціально їх обмінювати. Основна мета цього кроку – підвищити якість готівки в обігу, оскільки банкноти старого зразка вже значно зносилися за майже 18 років використання, йдеться у повідомленні НБУ.

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500 гривень старого зразка. Джерело: bank.gov.ua 500 гривень старого зразка. Джерело: bank.gov.ua

Нацбанк прагне забезпечити, щоб вся українська національна валюта була надійною та якісною. Поступова заміна банкнот покращить захист грошей і зробить розрахунки комфортнішими для громадян, не створюючи при цьому незручностей.

З 1 серпня банки України перестануть видавати банкноти старого зразка і будуть поступово вилучати їх з обігу. Потрапляючи в банки, такі банкноти передаватимуться до Нацбанку для утилізації.

Цей процес не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну банкнот. Нацбанк вже проводить подібні заходи з вилучення та заміни банкнот попередніх років на сучасні.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні обмежать перекази з банківських карток.

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