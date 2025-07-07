В Україні знизились ціни на землю: скільки зараз коштує гектар в різних областях

У червні 2025 року в Україні знизилась ціна на землю сільськогосподарського призначення. Середня вартість гектара склала 60 713 грн, що на 600 грн менше порівняно з травнем.

Опендатабот інформує, що найменші ціни на землю у 2025 році зафіксувалися в березні, коли середня вартість гектара становила 54 607 грн. Про це пише OBOZ.UA.

У квітні земля мала найвищу ціну – середня вартість гектара досягала 71 898 грн.

У яких регіонах України спостерігаються найвищі ціни на землю

В Україні знизились ціни на землю: скільки зараз коштує гектар в різних областях. Джерело: Опендатабот В Україні знизились ціни на землю: скільки зараз коштує гектар в різних областях. Джерело: Опендатабот

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Ціни на гектар землі в різних областях України варіюються від 31 869 до 172 872 грн. Таким чином, вартість одного гектара в найцікавішій для покупців області в п’ять з половиною разів більша за ціну в найменш дорогих регіонах.

Найвищі ціни на землю спостерігаються в Івано-Франківській області, де середня ціна гектара складає 172 872 грн. Крім того, значні вартості фіксуються також в:

Львівській – в середньому 133 134 грн/га.

Закарпатській областях – 131 580 грн/га.

Аналітики зафіксували найменші ціни на землю в Запорізькій області, де вартість гектара становить в середньому 31 869 грн. Також низькі ціни спостерігаються в Миколаївській області — 35 682 грн за гектар.

Раніше ми розповідали, скільки гектарів можна отримати у власність одній людині.

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