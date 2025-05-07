Земля біля річки: чи можна приватизувати та на яких умовах

Кожен громадянин України має право на отримання земельної ділянки у користування з можливістю подальшої приватизації. Водночас існують категорії земель, які не підлягають приватизації ні за яких обставин.

Юристки з юридичної фірми Arzinger – Марина Шарапа та Олена Юрець – у коментарі для 24 Каналу зазначили, що на сьогодні в законодавстві передбачено чимало обмежень, які не дозволяють передавати окремі види земель у приватну власність. Відповідно до чинного законодавства, існують певні категорії державної та комунальної землі, які не підлягають приватизації.

Серед них:

території загального користування в межах населених пунктів – це, зокрема, вулиці, набережні, парки, пляжі, бульвари, кладовища, сквери тощо;

ділянки, на яких розташовані об’єкти інфраструктури залізничного, автомобільного, повітряного чи трубопровідного транспорту;

землі, що входять до складу природно-заповідного фонду (наприклад, дендропарки, зоопарки, створені до набрання чинності Законом України "Про природно-заповідний фонд"), а також землі історико-культурного та рекреаційного призначення з особливою науковою, естетичною, історичною або оздоровчою цінністю;

лісові землі, за винятком випадків передачі замкнених ділянок до 5 гектарів у власність громадянам чи юрособам у межах селянських, фермерських або інших господарств;

ділянки, що належать до водного фонду, окрім передачі у власність замкнених водойм площею до 3 гектарів;

землі, які забезпечують роботу державних органів або органів місцевого самоврядування;

штучно створені земельні території;

ділянки, пов’язані з діяльністю у сфері атомної енергетики та космосу;

землі оборонного призначення;

зони відчуження й обов’язкового відселення, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

ділянки, які закріплені за державними навчальними закладами професійної, передвищої та вищої освіти, включно з академіями наук галузевого підпорядкування.

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Варто зауважити, що під час дії воєнного стану заборонено передавати земельні ділянки державної чи комунальної власності у приватну власність на безоплатній основі.

Втім, закон передбачає окремі винятки, за яких така передача все ж можлива:

якщо особа є власником нерухомості (будівель чи споруд), що розміщена на відповідній земельній ділянці;

якщо громадяни України користуються земельною ділянкою на законних підставах ще з часу до 1 січня 2002 року.

Хто має право користуватись прибережними захисними смугами

З метою збереження водних ресурсів, запобігання їх забрудненню та виснаженню, вздовж морів, річок, озер, водосховищ та інших водойм у межах водоохоронних зон формуються прибережні захисні смуги. Про це повідомляє організація "Екологія. Право. Людина".

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Що являє собою прибережна захисна смуга

Це частина водоохоронної зони певної ширини, де діє особливо суворий режим господарської діяльності. Земельні ділянки, розташовані в таких смугах уздовж водойм, віднесені до земель водного фонду.

Хто може отримати такі землі в постійне користування

Право постійного користування землями водного фонду надається спеціалізованим водогосподарським підприємствам, організаціям і установам, які мають служби для догляду за водними об’єктами, береговими смугами, інженерними спорудами, а також здійснюють контроль за їхнім станом.

Таке право оформлюється державним актом, який підлягає реєстрації у відповідних сільських, селищних або міських радах.

Раніше ми розповідали, скільки гектарів можна отримати у власність одній людині.

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