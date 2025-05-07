Земля возле реки: можно ли приватизировать и на каких условиях

Каждый гражданин Украины имеет право получить земельный участок в пользование с возможностью дальнейшей приватизации. В то же время, существуют категории земель, которые не подлежат приватизации ни при каких обстоятельствах.

Юристки из юридической фирмы Arzinger – Марина Шарапа и Елена Юрец – в комментарии для 24 Канала отметили, что на сегодняшний день в законодательстве предусмотрено немало ограничений, которые не позволяют передавать отдельные виды земель в частную собственность. В соответствии с действующим законодательством существуют определенные категории государственной и коммунальной земли, не подлежащие приватизации.

Среди них:

территории общего пользования в пределах населенных пунктов – это, в частности, улицы, набережные, парки, пляжи, бульвары, кладбища, скверы;

участки, на которых расположены объекты инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, воздушного или трубопроводного транспорта;

земли, входящие в состав природно-заповедного фонда (например, дендропарки, зоопарки, созданные до вступления в силу Закона Украины "О природно-заповедном фонде"), а также земли историко-культурного и рекреационного назначения с особой научной, эстетической, исторической или оздоровительной ценностью;

лесные земли, за исключением случаев передачи замкнутых участков в 5 гектаров в собственность гражданам или юрлицам в пределах крестьянских, фермерских или других хозяйств;

участки, принадлежащие к водному фонду, кроме передачи в собственность замкнутых водоемов площадью до 3 гектаров;

земли, обеспечивающие работу государственных или органов местного самоуправления;

искусственно созданные земельные территории;

участки, связанные с деятельностью в области атомной энергетики и космоса;

земли оборонительного назначения;

зоны отчуждения и обязательного отселения, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;

участки, закрепленные за государственными учебными заведениями профессионального, высшего и высшего образования, включая академии наук отраслевого подчинения.

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Следует отметить, что во время действия военного положения запрещено передавать земельные участки государственной или коммунальной собственности в частную собственность на безвозмездной основе.

Впрочем, закон предусматривает отдельные исключения, при которых такая передача все же возможна:

если лицо является собственником недвижимости (зданий или сооружений), расположенного на соответствующем земельном участке;

если граждане Украины пользуются земельным участком на законных основаниях еще с 1 января 2002 года.

Кто имеет право пользоваться прибрежными защитными полосами

С целью сохранения водных ресурсов, предотвращения загрязнения и истощения, вдоль морей, рек, озер, водохранилищ и других водоемов в пределах водоохранных зон формируются прибрежные защитные полосы. Об этом сообщает организация "Экология. Право. Человек".

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Что представляет собой прибрежная защитная полоса

Это часть водоохранной зоны определенной ширины, где действует особо серьезный режим хозяйственной деятельности. Земельные участки, расположенные в таких полосах вдоль водоемов, отнесены к землям водного фонда.

Кто может получить такие земли в постоянное пользование

Право постоянного пользования землями водного фонда предоставляется специализированным водохозяйственным предприятиям, организациям и учреждениям, имеющим службы по уходу за водными объектами, береговыми полосами, инженерными сооружениями, а также осуществляют контроль за их состоянием.

Такое право оформляется государственным актом, подлежащим регистрации в соответствующих сельских, поселковых или городских советах.

Раньше мы говорили, сколько гектаров можно получить в собственность одному человеку.

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