Земля возле реки: можно ли приватизировать и на каких условиях
Каждый гражданин Украины имеет право получить земельный участок в пользование с возможностью дальнейшей приватизации. В то же время, существуют категории земель, которые не подлежат приватизации ни при каких обстоятельствах.
Юристки из юридической фирмы Arzinger – Марина Шарапа и Елена Юрец – в комментарии для 24 Канала отметили, что на сегодняшний день в законодательстве предусмотрено немало ограничений, которые не позволяют передавать отдельные виды земель в частную собственность. В соответствии с действующим законодательством существуют определенные категории государственной и коммунальной земли, не подлежащие приватизации.
Среди них:
- территории общего пользования в пределах населенных пунктов – это, в частности, улицы, набережные, парки, пляжи, бульвары, кладбища, скверы;
- участки, на которых расположены объекты инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, воздушного или трубопроводного транспорта;
- земли, входящие в состав природно-заповедного фонда (например, дендропарки, зоопарки, созданные до вступления в силу Закона Украины "О природно-заповедном фонде"), а также земли историко-культурного и рекреационного назначения с особой научной, эстетической, исторической или оздоровительной ценностью;
- лесные земли, за исключением случаев передачи замкнутых участков в 5 гектаров в собственность гражданам или юрлицам в пределах крестьянских, фермерских или других хозяйств;
- участки, принадлежащие к водному фонду, кроме передачи в собственность замкнутых водоемов площадью до 3 гектаров;
- земли, обеспечивающие работу государственных или органов местного самоуправления;
- искусственно созданные земельные территории;
- участки, связанные с деятельностью в области атомной энергетики и космоса;
- земли оборонительного назначения;
- зоны отчуждения и обязательного отселения, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
- участки, закрепленные за государственными учебными заведениями профессионального, высшего и высшего образования, включая академии наук отраслевого подчинения.
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Следует отметить, что во время действия военного положения запрещено передавать земельные участки государственной или коммунальной собственности в частную собственность на безвозмездной основе.
Впрочем, закон предусматривает отдельные исключения, при которых такая передача все же возможна:
- если лицо является собственником недвижимости (зданий или сооружений), расположенного на соответствующем земельном участке;
- если граждане Украины пользуются земельным участком на законных основаниях еще с 1 января 2002 года.
Кто имеет право пользоваться прибрежными защитными полосами
С целью сохранения водных ресурсов, предотвращения загрязнения и истощения, вдоль морей, рек, озер, водохранилищ и других водоемов в пределах водоохранных зон формируются прибрежные защитные полосы. Об этом сообщает организация "Экология. Право. Человек".
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Что представляет собой прибрежная защитная полоса
Это часть водоохранной зоны определенной ширины, где действует особо серьезный режим хозяйственной деятельности. Земельные участки, расположенные в таких полосах вдоль водоемов, отнесены к землям водного фонда.
Кто может получить такие земли в постоянное пользование
Право постоянного пользования землями водного фонда предоставляется специализированным водохозяйственным предприятиям, организациям и учреждениям, имеющим службы по уходу за водными объектами, береговыми полосами, инженерными сооружениями, а также осуществляют контроль за их состоянием.
Такое право оформляется государственным актом, подлежащим регистрации в соответствующих сельских, поселковых или городских советах.
Раньше мы говорили, сколько гектаров можно получить в собственность одному человеку.
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