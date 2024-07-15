В Україні побільшає патрулів з ТЦК на вулицях: Істомін назвав дату

Згідно з законом про мобілізацію, 16 липня 2024 року спливає 60-денний термін, протягом якого громадяни, які підлягають військовому обліку, мали оновити свої дані.

Ті, хто не виконав цю вимогу, можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграф" сказав, що зміниться після 16 липня, зокрема, чи поменшає кількість військових патрулів на вулицях.

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"Можливо, навіть побільшає. Важко сказати. Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими", – сказав він.

Істомін пояснив: "Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни. Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Та також читайте, що буде з тим, хто не встигне до 16 липня поновити облікові дані.

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