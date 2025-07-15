В Україні істотно подорожчали популярні продукти: на що ціни злетіли до 200%

В Україні зафіксовано значне зростання цін на продукти харчування. Окремі з них подорожчали на 200%.

Хоча загальні темпи інфляції у червні знизилися до 14,3%, ціни на продукти продовжують стрімко зростати, досягнувши рівня 23,2%. Про це інформує "24 Канал", посилаючись на дані Державної служби статистики.

Зокрема, вартість яблук за минулий рік зросла майже втричі (на 195,5%) і тепер складає 79,5 гривень за кілограм. Капуста подорожчала в 2,5 рази, досягнувши 28,2 гривні за кілограм. Ціна на моркву виросла на 67% і тепер становить 49,7 гривні за кілограм.

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В Україні істотно подорожчали популярні продукти: на що ціни злетіли до 200%. Джерело: Держстат В Україні істотно подорожчали популярні продукти: на що ціни злетіли до 200%. Джерело: Держстат

Зміни торкнулися не лише овочів та фруктів. Наприклад, ціна на яйця піднялася на 62,7%, досягнувши 53,6 гривні за десяток. Соняшникова олія подорожчала на 37,2%, її вартість тепер складає 80,6 гривні за літр.

Борошно стало дорожчим на 36,1%, тепер його ціна – 21,7 гривні за кілограм. Ціна на куряче філе також зросла на 35,8%, і тепер становить 214,6 гривні за кілограм. Свинина подорожчала на 35,5%, до 238,4 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні істотно здорожчали яйця.

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