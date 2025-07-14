В Україні стрімко дорожчає найдоступніший фрукт: причини стрибка цін

Вартість яблук в Україні залишатиметься на підвищеному рівні, попри їхню традиційну доступність для споживачів. Ба більше, фермери очікують, що ціна фруктів нового сезону зросте ще на 10–15%.

Подібне підвищення вартості прогнозується і для груш. Про це повідомив керівник однієї з провідних садівничих компаній Сергій Бойчук, пише OBOZ.UA.

Основним фактором зростання цін на популярні фрукти стала значна втрата врожаю навесні через негоду. При цьому, як зазначає Бойчук, садівничі господарства не змогли компенсувати збитки за допомогою страхових виплат.

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Скільки коштує кілограм яблук в Україні

За даними цінового моніторингу порталу "Мінфін", у супермаркетах останнім часом істотно подорожчали різні сорти яблук. Зокрема:

"Українське" яблуко зросло в ціні з 48,47 грн/кг у травні до 74,78 грн/кг у червні, що становить приріст на 54,3%;

"Айдаред" подорожчав із 70,68 до 95,3 грн/кг, тобто на 34,8%.

У липні істотного зниження цін не зафіксували. Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 13 липня українські яблука на оптово-роздрібних ринках пропонуються за середньою вартістю 61–70 грн за кілограм. Деякі торговельні точки встановили такі ціни:

станом на 13 липня на київському ринку "Столичний" яблука в середньому продають по 70 грн за кілограм;

у Львові, на ринку "Шувар", ціни варіюються від 36 до 75 грн/кг залежно від сорту, а середня вартість становить близько 61 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні істотно здорожчали яйця.

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