В Україні обвалились ціни на популярний овоч: причини та скільки тепер коштує

В Україні спостерігається подальше зниження цін на тепличні помідори. Виробники готові постачати продукцію за ціною від 40 до 55 грн за кілограм (від $0,96 до $1,32 за кілограм), в залежності від якості та обсягів партії.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що негативні тенденції в сегменті посилилися через активне збирання як тепличних томатів, так і помідорів з плівкових теплиць у південних регіонах України, що, за оцінками експертів, стало основною причиною таких змін. Про це пише OBOZ.UA.

Попит на ці помідори залишається високим, але швидке збільшення пропозиції призводить до подальшого зниження цін.

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За даними щоденного моніторингу проєкту, встановлення теплої та сонячної погоди на більшій частині України сприяло швидшому дозріванню овочів, що, в свою чергу, збільшило їхню кількість на ринку. Як результат, за останній тиждень ціни на помідори в Україні знизилися в середньому на 14%, і сьогодні:

Ціни (згідно з даними видання Мінфіну)

Помідори червоні

Auchan – 118,6 грн

Novus – 72,99 грн

Megamarket – 68,9 грн

середня ціна: 86,83 грн

Помідори рожеві

Auchan – 79,9 грн

Novus – 79,99 грн

Metro – 62,3 грн

середня ціна: 74,06 грн

Помідори сливка

Metro – 72,7 грн

Auchan – 89,9 грн

Novus – 99 грн

Megamarket – 118,8 грн

середня ціна: 95,1 грн.

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