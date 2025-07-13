В Украине обвалились цены на популярный овощ: причины и сколько теперь стоит
В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на тепличные помидоры. Производители готовы поставлять продукцию по цене от 40 до 55 грн за килограмм (от $0,96 до $1,32 за килограмм), в зависимости от качества и объемов партии.
Аналитики проекта EastFruit сообщают, что негативные тенденции в сегменте усилились из-за активной уборки как тепличных томатов, так и помидоров из пленочных теплиц в южных регионах Украины, что, по оценкам экспертов, стало основной причиной таких изменений. Об этом пишет OBOZ.UA.
Спрос на эти помидоры остается высоким, но быстрое увеличение предложения приводит к дальнейшему снижению цен.
Читайте также: В Украине рекордно выросли цены на популярные ягоды: сколько теперь стоят
Помидоры красные
- Auchan – 118,6 грн
- Novus – 72,99 грн
- Megamarket – 68,9 грн
- средняя цена: 86,83 грн
Помидоры розовые
- Auchan – 79,9 грн
- Novus – 79,99 грн
- Metro – 62,3 грн
- средняя цена: 74,06 грн
Помидоры слива
- Metro – 72,7 грн
- Auchan – 89,9 грн
- Novus – 99 грн
- Megamarket – 118,8 грн
- средняя цена: 95,1 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!