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В Украине обвалились цены на популярный овощ: причины и сколько теперь стоит

Анастасия Крыщук

В Украине обвалились цены на популярный овощ: причины и сколько теперь стоит
Цены на помидоры в Украине. Источник: freepik

В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на тепличные помидоры. Производители готовы поставлять продукцию по цене от 40 до 55 грн за килограмм (от $0,96 до $1,32 за килограмм), в зависимости от качества и объемов партии.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что негативные тенденции в сегменте усилились из-за активной уборки как тепличных томатов, так и помидоров из пленочных теплиц в южных регионах Украины, что, по оценкам экспертов, стало основной причиной таких изменений. Об этом пишет OBOZ.UA.

Спрос на эти помидоры остается высоким, но быстрое увеличение предложения приводит к дальнейшему снижению цен.

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Помидоры красные

  • Auchan – 118,6 грн
  • Novus – 72,99 грн
  • Megamarket – 68,9 грн
  • средняя цена: 86,83 грн

Помидоры розовые

  • Auchan – 79,9 грн
  • Novus – 79,99 грн
  • Metro – 62,3 грн
  • средняя цена: 74,06 грн

Помидоры слива

  • Metro – 72,7 грн
  • Auchan – 89,9 грн
  • Novus – 99 грн
  • Megamarket – 118,8 грн
  • средняя цена: 95,1 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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