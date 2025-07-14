В Украине стремительно дорожает самый доступный фрукт: причины скачка цен

Стоимость яблок в Украине будет оставаться на повышенном уровне, несмотря на их традиционную доступность для потребителей. Более того, фермеры ожидают, что цена фруктов нового сезона вырастет еще на 10-15%.

Подобное повышение стоимости прогнозируется и для груш. Об этом сообщил руководитель одной из ведущих садоводческих компаний Сергей Бойчук, пишет OBOZ.UA.

Основным фактором роста цен на популярные фрукты стала значительная потеря урожая весной из-за непогоды. При этом, как отмечает Бойчук, садоводческие хозяйства не смогли компенсировать убытки с помощью страховых выплат.

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Сколько стоит килограмм яблок в Украине.

По данным ценового мониторинга портала "Минфин", в супермаркетах в последнее время существенно подорожали различные сорта яблок. В частности:

"Украинское" яблоко выросло в цене с 48,47 грн/кг в мае до 74,78 грн/кг в июне, что составляет прирост на 54,3%;

"Айдаред" подорожал с 70,68 до 95,3 грн/кг, то есть на 34,8%.

В июле существенного снижения цен не зафиксировали. Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 13 июля украинские яблоки на оптово-розничных рынках предлагаются по средней стоимости 61-70 грн за килограмм. Некоторые торговые точки установили такие цены:

по состоянию на 13 июля на киевском рынке "Столичный" яблоки в среднем продают по 70 грн за килограмм;

во Львове, на рынке "Шувар", цены варьируются от 36 до 75 грн/кг в зависимости от сорта, а средняя стоимость составляет около 61 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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