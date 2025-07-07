В Україні істотно здорожчали яйця: скільки тепер коштують

В Україні суттєво подорожчали курячі яйця без упаковки. Станом на вечір 6 липня ціна в великих супермаркетах становить в середньому 4,88 грн за штуку (48,8 грн за десяток), що на 12 копійок за штуку (1,2 грн за десяток) більше порівняно з серединою червня.

Експерти не виключають, що з осені ціни можуть знову зрости. Про це пише OBOZ.UA.

Згідно з моніторингом видання, відомі мережі супермаркетів продають нефасовані яйця за ціною від 4,59 до 5,7 грн за штуку (від 45,9 до 57 грн за десяток). Зокрема:

Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Novus – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,63 грн/шт. (46,3 грн/десяток).

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Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що ціни на яйця в Україні можуть зрости ще більше. Однак, на його думку, це не відбудеться раніше осені.

За словами Пендзина, основною складовою вартості яєць є комбікорми, що містять кукурудзу, і вони становлять 70% загальної вартості. Тому, за його словами, варто дочекатися врожаю: якщо кукурудза буде малоурожайною, то з осені ціни на яйця піднімуться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно впала вартість низки продуктів.

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