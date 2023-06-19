В Україні посилять мобілізацію: Військовозобов'язані отримають електронні коди, які спростять призов до ЗСУ

Україна планує вдосконалити процес мобілізації, впроваджуючи електронні коди для всіх військовозобов'язаних, що спростить процедуру призову до Збройних Сил України.

Читайте також: Цільова мобілізація: кого можуть призвати та з якою метою

За інформацією від "biz.today.ua", українські військкомати готуються до запровадження єдиної електронної бази даних. Усі інформаційні дані про військовозобов'язаних, які наразі зберігаються у паперовому вигляді, будуть перенесені до комп'ютерних програм. Кожному чоловіку віком від 18 до 60 років буде присвоєний електронний код.

Електронні коди будуть видаватись не лише військовозобов'язаним, але й призовникам та резервістам. Наразі електронна база знаходиться у стадії розробки. Коди, які будуть надаватися українським громадянам, складатимуться з 19 цифр і міститимуть особисту інформацію про власника. Процес формування бази даних має завершитися до кінця поточного року, після чого вона стане доступною для використання всіма уповноваженими силовими структурами.

Очікується, що коди не тільки міститимуть персональні дані українців, але й вказуватимуть їхнє місцезнаходження. Це значно спростить роботу військкоматів, оскільки не буде потреби в пошуках чоловіків. Електронні коди будуть вставлятися в військові квитки кожного громадянина.

Процедура присвоєння електронних кодів буде подібною до отримання повісток. Офіційно працевлаштовані громадяни можуть отримати спеціальне повідомлення від представників військкомату, які завітають до їхніх робочих місць. У повідомленні буде зазначено зобов'язання з'явитися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для актуалізації даних. Щодо осіб, які офіційно безробітні, їм буде запропоновано відвідати ТЦК та СП добровільно.

Завдяки цьому нововведенню, повістки будуть вручатися абсолютно всім, включаючи чоловіків з "білим квитком" або звільнених від служби у воєнний період. Вони також будуть зобов'язані відвідати військкомат і, можливо, пройти медичний огляд.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!