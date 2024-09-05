В Україні посилять пенсійні правила: хто залишиться без своєчасних виплат

З 1 січня 2025 року в Україні посилять правила пенсійного забезпечення. Це частина реформ, що були ухвалені у 2017 році. Як наслідок, ще більше громадян не зможуть вийти на пенсію у 60 років.

За інформацією порталу OBOZ.UA, якщо наразі для отримання пенсії в 60 років потрібен мінімум 31 рік трудового стажу, то з наступного року ця вимога зросте до 32 років. Це лише перший етап змін. З 2026 року необхідно буде мати не менше 33 років стажу, з 2027 року – 34 роки. Останній етап підвищення вимог планується на 2028 рік, коли для отримання пенсії у визначений час потрібно буде мати мінімум 35 років стажу.

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Крім того, зростатимуть вимоги для виходу на пенсію в 63 роки. Наразі для цього потрібно мати щонайменше 21 рік стажу. З наступного року ця вимога підвищиться до 22 років стажу, з 2026-го – до 23 років, а з 2027-го – до 24 років. Найостанніше підвищення вимог очікується у 2028 році, коли для виходу на пенсію в 63 роки знадобиться вже 25 років стажу або більше.

Слід зауважити, що мінімальна вимога для отримання пенсії залишиться без змін і надалі становитиме 15 років стажу. Проте, якщо у вас є ці 15 років стажу, але недостатньо для виходу на пенсію в 60 або 63 роки, вам доведеться працювати до 65 років.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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