В Україні можливі потужні руйнівні землетруси до 7 балів: які регіони у небезпеці

Потужний землетрус, що стався у зоні Вранча в Румунії, відлунням докотився до України. Мешканці південно-західних регіонів, зокрема Одеської області, відчули поштовхи. Хоча серйозних руйнувань вдалося уникнути, ця подія стала нагадуванням про сейсмічну активність в регіоні та необхідність бути готовими до таких явищ.

Як зазначає директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Олександр Кендзера, землетрус, що стався в Румунії, не становив серйозної загрози для України. Його магнітуда була достатньо великою, щоб відчути поштовхи на значній відстані, але глибина залягання вогнища зменшила потенційну руйнівну силу, пише ТСН.

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"В Україні землетрус відчувався лише в південно-західній частині Одеської області і був досить слабким – не більше 2-3 балів. Така інтенсивність не може спричинити серйозних руйнувань", – зазначив експерт.

Однак, сейсмолог наголошує, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні залишається. Зокрема, карта сейсмічного районування України вказує на те, що південно-західні регіони можуть відчути землетруси інтенсивністю до 7 балів.

"Спрогнозувати точний час і силу майбутнього землетрусу неможливо. Але ми можемо бути готові до таких подій. Важливо будувати сейсмостійкі будинки, особливо в регіонах, які вважаються сейсмічно небезпечними", – підкреслив Олександр Кендзера.

Експерт зазначає, що хоча землетруси неможливо передбачити, можна зменшити їхні наслідки. Для цього необхідно дотримуватися будівельних норм, регулярно проводити інспекції будівель і навчати населення правилам поведінки під час землетрусу.

Раніше сейсмолог з НАН сказав, чи можуть Україні загрожувати потужні землетруси.

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