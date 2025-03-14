В Україні зросли ціни на два ключових продукти: скільки зараз коштують та що буде далі

У лютому 2025 року в Україні суттєво зросли ціни на яйця (+3,5%) та соняшникову олію (+3,4%). Основними причинами подорожчання стали збільшення витрат на виробництво, сезонні коливання та спекулятивні чинники. Водночас здешевлення сировини для олії в перспективі може призвести до стабілізації її вартості, тоді як ціни на яйця, ймовірно, залишаться високими через значні виробничі витрати.

Про це повідомив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для "Мінфіну". Згідно з даними Держстату, у лютому 2025 року найсуттєвіше зросли в ціні яйця та соняшникова олія – на 3,5% і 3,4% відповідно.

Багато споживачів не очікували такого розвитку подій, оскільки наприкінці минулого року вартість яєць, які раніше встановлювали цінові рекорди, раптово знизилася на 30% через надлишок продукції та зростаючу конкуренцію серед виробників. Як зазначає експерт, виробники яєць вирішили припинити надання знижок з кількох причин:

підвищення витрат на виробництво : основним фактором зростання цін стало подорожчання комбікормів. Оскільки вартість зерна на світових ринках продовжує зростати, виробники змушені перекладати ці витрати на кінцевого споживача;

: основним фактором зростання цін стало подорожчання комбікормів. Оскільки вартість зерна на світових ринках продовжує зростати, виробники змушені перекладати ці витрати на кінцевого споживача; вплив сезонних чинників : сильні морози у лютому спричинили зростання витрат на обігрів птахофабрик, що також позначилося на собівартості продукції;

: сильні морози у лютому спричинили зростання витрат на обігрів птахофабрик, що також позначилося на собівартості продукції; збільшення обсягів експорту: частина виробленої продукції була спрямована на міжнародні ринки, що призвело до скорочення внутрішньої пропозиції.

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Отже, внутрішній ринок знову відчув наслідки активного експорту, що цього разу негативно позначилося на українських споживачах. Ситуація з цінами на олію зумовлена рекордною вартістю сировини. У січні-лютому 2025 року ціни на насіння соняшнику неухильно зростали, що вплинуло на кінцеву вартість олії. Ключові чинники, які спричинили подорожчання:

нестача сировини : чимало аграріїв утримували запаси соняшнику в очікуванні подальшого підвищення цін;

: чимало аграріїв утримували запаси соняшнику в очікуванні подальшого підвищення цін; спекулятивні фактори : закупівельні ціни на насіння щотижня зростали на 500–1000 грн за тонну, що спонукало виробників відкладати продаж;

: закупівельні ціни на насіння щотижня зростали на 500–1000 грн за тонну, що спонукало виробників відкладати продаж; зменшення переробки: деякі масложирові підприємства (МЕЗ) були змушені скоротити виробничі обсяги або навіть призупинити роботу через брак сировини.

На початку березня 2025 року світові ціни на олію почали спадати через повідомлення про ймовірне підвищення мит США на європейські товари. Це спричинило зниження закупівельних цін на українське насіння соняшнику, які за тиждень впали на 500 грн за тонну.

Згідно з прогнозами Всеукраїнської аграрної ради, очікувана ціна на соняшник становитиме приблизно 28 000 грн за тонну, що нижче раніше прогнозованого рівня в 29–29,5 тис. грн. Однак цей фактор поки що не позначився на вартості олії для споживачів, оскільки дешевша сировина лише починає надходити на переробку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з середини травня 2025 року українці можуть очікувати на зниження вартості основних продуктів харчування.

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