В Україні зросли ціни на найважливіші продукти: що подорожчало найсильніше

В Україні ринок овочів і фруктів продовжує коливатися – сезонні фактори сприяють зниженню цін на одні продукти, тоді як інші дорожчають через обмежену пропозицію. Найпомітніше зросли в ціні груші (з 65-95 грн/кг до 110-120 грн/кг) і солодкий перець (з 145-170 грн/кг до 170-190 грн/кг), тоді як морква та картопля, навпаки, стали дешевшими.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. Фахівці зазначають, що подібні коливання характерні для весни, оскільки на окремі овочі пропозиція скорочується, тоді як на інші продукти ціни знижуються через зростання поставок.

Овочі, які подешевшали:

морква, після двох тижнів зростання вартості, знизилася в ціні – верхня межа опустилася з 34 до 30 грн/кг;

картопля також подешевшала – мінімальна ціна впала з 20 до 18 грн/кг;

броколі та цвітна капуста стали доступнішими: броколі тепер коштує 115-120 грн/кг замість 134-145 грн/кг, а цвітна капуста – 135-140 грн/кг замість 140-145 грн/кг;

салат і кріп теж знизилися в ціні: салат подешевшав із 180-200 грн/кг до 150-180 грн/кг, а кріп – з 250 до 230 грн/кг.

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Овочі, що продовжують дорожчати:

помідори й далі зростають у ціні через зменшення пропозиції – вартість піднялася з 80-85 грн/кг до 85-95 грн/кг;

солодкий перець знову подорожчав – тепер він коштує 170-190 грн/кг замість 145-170 грн/кг;

кабачки теж стали дорожчими – їхня ціна збільшилася з 85-90 грн/кг до 100-120 грн/кг;

зелена цибуля також зросла в ціні – верхня межа піднялася зі 150 до 170 грн/кг.

Ціни на фрукти також зазнали змін, і найбільші коливання спостерігаються серед найзатребуваніших категорій. Зокрема:

яблука подорожчали – їхня ціна зросла з 23-35 грн/кг до 25-40 грн/кг;

груші відчутно піднялися в ціні – тепер вони коштують 110-120 грн/кг замість 65-95 грн/кг;

лимони також подорожчали – вартість збільшилася з 65-100 грн/кг до 70-105 грн/кг;

мандарини навпаки подешевшали – їхня максимальна ціна знизилася зі 145 до 95 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з середини травня 2025 року українці можуть очікувати на зниження вартості основних продуктів харчування.

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