В Україні злетіли ціни на картоплю: скільки тепер коштує

В Україні помітно подорожчала молода картопля. Станом на вечір 25 травня великі мережі супермаркетів реалізовували її в середньому по 89,93 грн за кілограм, що більш ніж на 47 грн перевищує квітневий показник. Водночас експерти прогнозують, що вже в середині червня ціни на цей овоч можуть піти на спад.

Про ймовірне здешевлення йдеться у матеріалі, підготовленому Ukrainian Agribusiness Club. Експерти організації вказують, що на формування нижчої ціни може вплинути збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

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У той же час аналітики відзначають, що вихід на ринок молодої картоплі позначився на вартості старої. У порівнянні з квітнем її ціна трохи знизилася — приблизно на 2%, що майже не відчутно.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

Згідно з даними "Мінфіну", ввечері 25 травня деякі мережі супермаркетів встановили вартість молодої картоплі в межах від 79,9 до 99,9 грн за кілограм. Зокрема:

Metro – 99,9 грн/кг;

Novus – 89,99 грн/кг;

Megamarket – 79,9 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що влітку в Україні істотно подорожчають популярні ягоди.

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