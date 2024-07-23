В українських школах для старшокласників введуть новий предмет

Міністерство освіти і науки України розробило проєкт оновленої навчальної програми "Захист України" для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Ця програма стане ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя.

"Захист України" нового зразка буде єдиним для всіх учнів, незалежно від статі, що сприятиме рівному доступу до важливих знань та навичок. Як повідомили в МОН, зміст програми охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу: інноваційні технології, інформаційну безпеку, домедичну допомогу тощо.

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Ключові особливості оновленої програми:

Єдиний зміст для всіх учнів: Програма не має гендерної диференціації, що гарантує рівний доступ до знань та навичок для всіх.

Широкий спектр тем: Зміст програми охоплює актуальні теми сучасності, готуючи учнів до викликів динамічного світу.

Практичні навички: Програма робить акцент на практичних знаннях та навичках, необхідних для захисту себе та інших.

Сучасне обладнання: Навчальні осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами, інтерактивними тренажерами та інструментами для домедичної допомоги.

Підготовка вчителів: Понад 100 тренерів вже пройшли навчання і готові передавати знання іншим вчителям.

Десятикласників навчатимуть основам національної безпеки та оборони України, управлінню та плануванню. Діти вивчатимуть озброєння та військову техніку, будуть вчити, як орієнтування на місцевості. Також учні здобудуть знання про основи інженерної фортифікації. Десятикласники проходитимуть стрілецьку підготовку.

Для учнів 11 клас пропонується здобути знання з таких сфер:

Військові технології

Інформаційна безпека

Домедична допомога

Захист цивільного населення в кризових умовах

Методи та способи оборони України.

Планується, що заняття із "Захисту України" проходитимуть раз на місяць. Цей час буде присвячений глибокому зануренню в матеріал та відпрацюванню практичних навичок. Учні зможуть практикувати набуті знання на новому технічному обладнанні та використовувати інтерактивні методи та ігри для кращого засвоєння матеріалу.

Раніше ми повідомляли, що в одній з областей України навчання у школах почнеться вже 19 серпня.

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