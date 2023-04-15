В українських школах можуть зменшити кількість предметів: ініціатива Оксена Лісового

В Україні у школах можуть скоротити кількість предметів, що їх вивчають діти. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий у Фейсбуці.

Очільник МОН вважає, що учням складно засвоювати ту кількість предметів, що є нині. Тим більше – "за обставин, що склалися".

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"Бачу активне обговорення щодо кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні. Є різні аргументи “за" скорочення та “проти". Поговорімо відверто. Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене. Наприклад, у 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти й без стресу та онлайн-навчання… А в наших умовах – це на межі можливостей", – написав він у пабліку.

Лісовий зауважив, що питання не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.

Він нагадав, що у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.

"Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці. Тому прошу вас поділитися своєю думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном. Наша спільна мета – створити для дітей можливості здобути якісну, корисну та сучасну освіту", – додав міністр.

Нагадаємо, на росії поліція прийшла додому до шестикласника, який у школі вигукнув "Слава Україні".

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