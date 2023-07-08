Всі командири українського батальйону "Азов" повертаються додому з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. Ці військові керували обороною "Азовсталі" під час війни на сході України.

Про це повідомив Володимир Зеленський після того, як повернувся з Туреччини, де відбулась зустріч з президентом країни Реджепом Ердоганом.

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"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!" – написав президент України.

Хто повернувся додому

Денис Прокопенко, відомий під прізвиськом "Редіс", брав участь в АТО на Донбасі з 11 липня 2014 року. Він пройшов шлях від командира взводу до батальйонного командира та став наймолодшим командиром в історії Збройних Сил України та Національної гвардії.

Сергій Волинський, відомий як "Волина", служив у лавах морської піхоти у Криму до окупації 2014 року. Після цього він приєднався до 36-ї окремої бригади морської піхоти і виконував завдання на маріупольському напрямку.

Святослав Паламар, відомий як "Калина", брав участь в обороні Маріуполя з початку серпня 2014 року та війні на сході України. Він був заступником командира "Азову" і активно інформував українців про ситуацію на передовій через прямі ефіри.

Олег Хоменко служив у Національній гвардії України і брав участь в АТО/ООС. Він був командиром комендантської роти та безпосередньо керував обороною "Азовсталі" під час повномасштабного російського вторгнення.

Денис Шлега, полковник Національної гвардії України, мав багаторічний досвід військової служби. Він брав участь у АТО та ООС, а після початку повномасштабного вторгнення – в обороні Маріуполя. За свою службу він займав різні посади, включаючи командира військових частин.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський привітав український народ з визначним державним святом. Сьогодні нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років.

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