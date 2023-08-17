У Великій Британії знайшли могили лицарів -тамплієрів віком 800 років

Історики, натхненні популярним романом Дена Брауна "Код Да Вінчі", розкривають захоплюючі зв'язки та загадкові моменти, приховані в подіях давнього минулого.

Керуючись методами аналізу даних та перехресного зіставлення, науковці виявляють неочікувані паралелі і схожості між різними історичними персонажами та епохами.

Пол це пише NV.Ua.

Серед ключових відкриттів дослідників - виявлення спільного між віддаленими за часом постатями та подіями. Підхід використання аналізу даних допоміг знайти призваний сенс в історичних документах, листах та записах, аналогічно до героїв роману, що відкривають приховані послання у творах мистецтва.

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В результаті, завдяки цьому інноваційному підходу, вдалося відшукати вісім 800-річних могил, розташованих у церкві Святої Марії в Енвіллі, Стаффордшир, які вчені пов‘язують за з видатним лицарем християнського світу, Вільямом Маршаллом, графом Пембрук, який жив у XII-XIII століттях.

Слід відзначити, що дослідження є головним чином теоретичними, не завжди підтверджуються абсолютними фактами, проте вони відкривають нові можливості переосмислення історії та виявлення недооцінених деталей і взаємозв'язків.

Нагадаємо, на дні озера в Європі знайшли таємниче село.

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