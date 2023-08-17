В Великобритании нашли могилы рыцарей-тамплиеров в возрасте 800 лет

Историки, вдохновленные популярным романом Дэна Брауна "Код Да Винчи", раскрывают увлекательные связи и загадочные моменты, скрытые в событиях древнего прошлого.

Руководствуясь методами анализа данных и перекрестного сопоставления, ученые обнаруживают неожиданные параллели и сходства между разными историческими персонажами и эпохами.

Пол это пишет NV.Ua.

Среди ключевых открытий исследователей – выявление общего между удаленными по времени фигурами и событиями. Подход использования анализа данных помог найти скрытый смысл в исторических документах, письмах и записях, аналогично героям романа, открывающим скрытые послания в произведениях искусства.

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В результате, благодаря этому инновационному подходу, удалось отыскать восемь 800-летних могил, расположенных в церкви Святой Марии в Энвилле, Стаффордшир, которые ученые связывают с выдающимся рыцарем христианского мира, Уильямом Маршаллом, графом Пембрук, жившим в XII-XIII веках.

Следует отметить, что исследования являются главным образом теоретическими, не всегда подтверждаемыми абсолютными фактами, однако они открывают новые возможности переосмысления истории и выявления недооцененных деталей и взаимосвязей.

Напомним, на дне озера в Европе нашли таинственную деревню.

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