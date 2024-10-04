У Воронезькій області і Пермському краї Росії горить дві нафтобази після атаки безпілотників (відео)

У Воронезькій області РФ безпілотник здійснив атаку на нафтобазу, спричинивши займання в зоні удару. Водночас на іншій нафтобазі в Пермському краї Росії сталася масштабна пожежа, причини якої російська влада не розголошує, проте роспабліки зазначають, що загоряння також спричинила атака БПЛА.

Про ці інциденти інформують російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють, що удар у Воронезькій області був спрямований на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт", яка знаходиться в смт Анна. Губернатор регіону Олександр Гусєв раніше попередив про підвищену небезпеку атак безпілотників, а згодом підтвердив факт пожежі на нафтобазі. Він також зазначив, що нібито засоби РЕБ перешкодили руху дронів.

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"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один з яких упав на територію нафтобази. Відбулося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки", – написав Гусєв.

Також у ніч на 4 жовтня МНС Росії повідомляло про "масштабну пожежу" на нафтобазі в Пермському краї.

"У промзоні села Осіння горить приватна база для зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратах. Вогонь охопив ємності із паливом", – визнали пожежу в МНС РФ, не уточнивши її причин.

Станом на 5:40 ранку повідомляли, що займання вдалося локалізувати, проте повністю загасити ще не змогли і постраждалих, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня одразу сім регіонів Росії були атаковані сотнею БПЛА, зокрема, безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю та влучили в склад з боєприпасами у селищі Кам’яне. А біля селища Октябрьське Тверської області безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

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