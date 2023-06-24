У Воронезькій області повідомляють про збиття літака (відео)

У Воронезькій області Росії впав літак АН-24. Ймовірно, його могли збити вагнерівці.

Про це повідомляє телеграм-канал Бабель.

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У Кантемирівському районі Воронезької області повідомляють про збиття літака (припускають, що це Ан-26). Наразі ні "вагнерівці", ні міноборони рф офіційно не коментують цього.

Нагадаємо, армія рф застосовувала ударні вертольоти для обстрілу колони вагнерівців.

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