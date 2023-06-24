Армія рф застосовувала ударні вертольоти для обстрілу колони вагнерівців: частина з них збита (відео)

ПВК "Вагнер" нібито збив російський гелікоптер, який атакував колону їхньої техніки у Воронезькій області. На Московській трасі один зі штурмових підрозділів "вагнера" обстріляли вертольоти.

Про це повідомляє телеграм-канал Цаплієнко.

В підрозділах ПВК "Вагнер" всі цілі, вертоліт знищений, горить у лісопосадці.

Очільник "Вагнера" Євген Пригожин пригрозив, що "вагнерівці" будуть знищувати все довкола, якщо помітять якусь загрозу.

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У Кантемирівському районі Воронезької області повідомляють про збиття літака (припускають, що це Ан-26). Наразі ні "вагнерівці", ні міноборони рф офіційно не коментують цього.

Відео дня

Також у мережі з’явилося відео, на якому у "вагнерівців" помітили систему ППО Панцир. Схоже, за її допомогою і збиваються російські літаки.

Нагадаємо, В Ростові вагнерівці захопили Міноборони.

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