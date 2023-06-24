Армия РФ применяла ударные вертолеты для обстрела колонны вагнеровцев: часть из них сбита (видео)

ППК "Вагнер" якобы сбил российский вертолет, атаковавший колонну их техники в Воронежской области. На Московской трассе одно из штурмовых подразделений "вагнера" обстреляли вертолеты.

Об этом сообщает телеграмм-канал Цаплиенко.

В подразделениях ППК "Вагнер" все цели, вертолет уничтожен, горит в лесопосадке.

Глава "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил, что "вагнеровцы" будут уничтожать все вокруг, если заметят какую-то угрозу.

В Кантемировском районе Воронежской области сообщают о сбитии самолета (предполагают, что это Ан-26). Пока ни "вагнеровцы", ни минобороны России официально не комментируют этого.

Видео дня

Также в сети появилось видео, на котором у "вагнеровцев" заметили систему ПВО Панцирь. Похоже, с ее помощью и сбиваются российские самолеты.

Напомним, в Ростове вагнеровцы захватили Минобороны.

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