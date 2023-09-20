У Воронезькій області впав винищувач-бомбардувальник Су-35 (фото та відео)

Винищувач Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області на росії. Екіпаж катапультувався та евакуйований.

Про це повідомили у російському Міноборони. Причини інциденту поки невідомі.

За даними відомства, аварія при виконанні навчально-тренувального польоту сталася близько 10.00.

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"Винищувач Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області. Екіпаж у складі двох людей катапультувався, загрози їхньому здоров'ю немає", – йдеться у повідомленні.

Причиною падіння винищувача Су-34, попередньо, стала відмова лівої стійки шасі.

Літак упав у поле в Каширському районі Воронезької області неподалік селища Колодязний. За попередніми даними, боєкомплекту на борту не було.

З'явилося фото з місця падіння винищувача Су-35 на росії:

А ще є відео:

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого. Він є наступником винищувача-бомбардувальника Су-24.

Су-34 має дволонжеронну, монопланну конструкцію з крилами середньої стріловидності. Кабіна екіпажу двомісна, оснащена катапультними кріслами К-36ДМ.

Літак оснащений двома турбореактивними двигунами АЛ-31Ф-1, що дозволяють йому розвивати швидкість до 2 200 км/год на висоті 14,6 км. Дальність польоту Су-34 становить 4 000 км.

Ціна Су-34 складає близько 36 млн доларів. На озброєнні ВПС рф перебуває тепер 104 винищувача Су-34.

Нагадаємо, в Адлерському районі Сочі вночі 20 вересня після низки вибухів спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

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