У Повітряних силах закликали готуватися: росія посилить обстріли восени та взимку (відео)

У Повітряних силах прогнозують, що восени та взимку російська окупаційна армія продовжить масовані атаки по Україні за допомогою безпілотників-камікадзе Shahed.

Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що "ця осінь-зима можливо, ну не можливо, а точно – вона вже є рекордною з кількості застосувань безпілотних апаратів "шахед".

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Він нагадав, що лише у вересні росіяни запустили по Україні понад 500 шахедів. "Хочу нагадати що за час опалювального сезону 2022-23 року було використано проти України понад тисячу БПЛА "Шахед". Це за 6 місяців, а у вересні ми вже маємо пів тисячі", – зауважив він.

Юрій Ігнат сказав: "Є ознаки того, що воно буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування (виробництва дронів. – Ред.)".

"Але без Ірану навряд чи вони зможуть самотужки виготовляти. Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників "Шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі", – додав Юрій Ігнат.

Він додав, що росіяни намагаються вдарити безпілотниками портову інфраструктуру, військові об’єкти, склади, аеродроми.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії знищили спостережний пункт російських бойовиків. Також захисники України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром".

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