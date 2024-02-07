У ВР визнали, що оновлений законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики

Новий закон про мобілізацію в Україні

На засіданні 5 лютого комітет ВР з питань антикорупційної політики визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.

За словами Сюмар, комітет запропонував, як доопрацювати законопроєкт, щоб усунути ризики корупції. Про нардепка Вікторія Сюмар повідомила у себе на Facebook.

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Чому виникають питання до законопроєкту?

Нечітка норма про демобілізацію: військовослужбовець через 36 місяців служби може лише написати рапорт про звільнення, а остаточне рішення буде за Ставкою Верховного Головнокомандувача. Це демотивує людей вступати до лав ЗСУ.

Кабмін матиме надмірні повноваження: він визначатиме, хто з правоохоронних та антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. Також Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без чіткої регламентації.

він визначатиме, хто з правоохоронних та антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. Також Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без чіткої регламентації. Нечіткість щодо документів для догляду за особами з інвалідністю: законопроєкт не чітко визначає, які документи треба надати для підтвердження догляду за особами з інвалідністю.

законопроєкт не чітко визначає, які документи треба надати для підтвердження догляду за особами з інвалідністю. Можливі ризики при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника: дані про тих, хто не відкрив кабінет, передаватимуться до поліції, яка виписуватиме протоколи про порушення.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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