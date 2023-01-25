У ЗСУ розповіли, хто і де має право вручати повістки

Призовникам повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач в коментарі АрміяInform. Він зазначив, що повістку можуть вручити й інші посадові особи, які передбачені законодавством.

"Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку", – наголосив Горбач.

За його словами, що якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, до нього в присутності свідків можуть застосувати відповідальність згідно із законодавством. Так якщо призовник відмовляється отримати, наприклад, повістки для звірки військово-облікових даних, до нього можуть застосувати адміністративну відповідальність. Кримінальна ж відповідальність настає у тому разі, якщо призовних уже пройшов звірку, медкомісію для призову та уникнув відправлення у військову частину.

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Горбач також закликав не тиражувати відео, де зображено нібито представників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, які в незаконний спосіб вручають повістки. Цілком імовірно, що російська пропаганда в нинішній ситуації дуже сприяє тому, щоб ці ролики ширилися у великих масштабах.

Він зазначив, що хоч і на початку повномасштабного вторгнення до територіальних центрів були великі черги, зараз вони та обсяги мобілізації зменшилися. За словами Горбача, зараз потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які надають партнери. Також нові люди потрібні для доукомплектування окремих частин і заміни тих, хто на передовій від самого початку.

"Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держави. Кожен громадянин повинен усвідомити всю відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі", – додав Горбач.

Якщо мобілізовані мають досвід військової служби і нетривалу перерву у проходженні служби, вони, звісно, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин. Особовий склад, який раніше не проходив служби, направляють до навчальних центрів, де їх навчають за визначеними спеціальностями. І лише після цього вони прибувають до військових частин на конкретні посади.

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