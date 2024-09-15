У Японії знайшли найстарішу таблицю множення: була виготовлена 1300 років тому (фото)

Під час розкопок руїн палацу Фудзівара в префектурі Нара в Японії була знайдена дерев’яна табличка з частиною найстарішої таблиці множення країни. Цей унікальний артефакт датується приблизно 1300 роками і є свідченням високого рівня розвитку математичних знань у давній Японії.

Палац Фудзівара, який був столицею Японії у VII столітті, вже не раз дивував вчених своїми археологічними скарбами. Саме тут, на місці, де колись розташовувався офіс охоронців, і була знайдена невелика, але надзвичайно цінна дерев’яна пластинка. На ній, попри поважний вік, збереглися фрагменти таблиці множення, написані ієрогліфами, повідомляє allthatsinteresting.com.

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Дослідники відзначають, що структура таблиці множення, знайденої в Японії, дуже схожа на таблиці, які використовувалися в Китаї та Кореї у період династій Цинь і Хань. Це свідчить про активні культурні обміни між цими країнами в давнину.

Таблиця множення, якій 1300 років. Джерело: News.go.jp Таблиця множення, якій 1300 років. Джерело: News.go.jp

Таблиця множення, якій 1300 років. Джерело: News.go.jp Таблиця множення, якій 1300 років. Джерело: News.go.jp

Вчені припускають, що таблицю множення могли використовувати для різних розрахунків, пов’язаних з управлінням державою, зокрема, для обчислення податків та заробітних плат чиновників. Також існує гіпотеза, що ці знання могли застосовуватися при будівництві культових споруд.

Це відкриття має велике значення для розуміння історії математики та розвитку цивілізації в Японії. Воно свідчить про те, що японці мали глибокі знання в галузі арифметики ще задовго до того, як про це стало відомо.

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