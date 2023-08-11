У Японії знайшли медичний трактат 8 століття

Давні знання, які буддійський монах Цзяньчжень приніс до Країни вранішнього сонця, були ретельно збережені протягом століть. Ці таємні рецепти, передані з покоління в покоління в одній китайській родині, стали предметом дослідження.

Про це пише Compounds.

В 743 році імператор Японії запросив китайського мудреця Цзяньчженя (в Японії відомого як Гандзін) для поширення буддизму на островах. Подолавши немало труднощів і пригод, Цзяньчжень прибув до Японії в 753 році, підкріпивши віру в буддизм серед населення.

Монах не лише збудував основу для поширення духовних практик, але й поділився своїми фармакологічними та медичними знаннями. Його "Таємний рецепт Цзяньшаньгена" містив інформацію про 36 видів рослинних ліків з різною фармакологічною дією та рецепти для лікування різних недуг.

Читайте також: У Польщі знайшли могилу "дитини-вампіра" 17 століття (фото)

Складнощі на шляху Цзяньчженя до Японії, його участь у розвитку буддизму, а також передача знань своєму учневі Лін'юню, стали об'єктом досліджень японських та китайських вчених. Вони виявили, що деякі з цих знань втрачені, але більшість рецептів із "Таємного рецепту" збереглася та була опублікована в Китаї.

Це відкриття свідчить про значущість давніх знань у рослинній медицині та практиці лікування. Рецепти, передані Цзяньчженем, вплинули на формування сучасної практики охорони здоров'я в Японії, де трав'яні препарати кампо використовуються поряд із сучасними методами лікування.

Нагадаємо, у вірменській печері знайшли найстаріше шкіряне взуття, яке носили задовго до появи пірамід у Гізі чи Стоунхенджу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!