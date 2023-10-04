У Японії виявили понад 100 древніх бронзових дзеркал у кургані (фото)

Археологи в Японії виявили понад 100 стародавніх бронзових дзеркал із кургану Сакурай Чаусуяма в Сакурай, префектура Нара. Це величезний курган у формі замкової щілини, споруджений на початку раннього періоду Кофун (250–552 рр. н. е.).

Масштаб знахідок вказує на те, що мешканець гробниці володів величезною владою і, можливо, мав королівський статус. Про це повідомляє Arkeonews.

Археологи виявили низку дзеркал, у тому числі так звані "дзеркала Хіміко", які мають трикутний обідок і прикрашені зображеннями богів і тварин.

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Дзеркала 14 типів і включають 26 дзеркал у трикутній оправі із зображеннями богів і тварин, 56 дзеркал китайського виробництва в 10 дизайнах і 21 дзеркало японського виробництва трьох різновидів. Чимало з них, більшість з яких прибули з Китаю, великі та прикрашені складними візерунками.

"Ця знахідка показує, що центральна влада королівства була сильнішою, ніж ми могли собі уявити. Це може змінити наше розуміння політичної структури штату Ямато, – сказав Шінья Фукунага, професор археології з Університету Осаки, який є експертом з бронзових дзеркал.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли глиняні глеки з вином віком 5 тисяч років.

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