У будівлі Міноборони РФ було вбито співробітника контррозвідки ФСБ – джерела

Співробітника ФСБ, який займався контррозвідкою, вбили в будівлі Міністерства оборони Росії. Вказується, що ним виявився "всесвітньо відомий спортсмен" Володимир Фещенко.

Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на своє джерело. "Інцидент стався в ніч на 13 січня у відомчій будівлі за адресою: вул. Ольховська, 25. Там розташовуються різні структури міноборони (наприклад, командування залізничними військами), а також Управління ФСБ по Московському військовому округу. На робочому місці було виявлено тіло співробітника ФСБ Володимира Фещенка. Він був убитий, на лобі зяяла глибока рана", – зазначається в повідомленні.

За даними джерела, виявлений мертвим у будівлі Міноборони співробітник ФСБ Володимир Фещенко "був всесвітньо відомим спортсменом": колись він здобув титул абсолютного чемпіона Європи з гирьового спорту". Ймовірного вбивцю нібито вже затримано.

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"Старший лейтенант ФСБ Фещенко привів до себе у відділ товариша – якогось прапорщика, з яким свого часу служив Далекому Сході. У гостя був на руках квиток на поїзд, який вирушав з Москви вночі. Володимир Фещенко вирішив провести час із другом та повідомив родичам, що затримається.

Старлея знайшли на робочому місці. Він був у крові, на лобі зяяла глибока рана. Володимир Фещенко спадковий спортсмен. Його батько-гіровик (судячи з витоків співробітник ПАТ "Роснефть") привів сина в спортивний зал, коли той був дитиною. Володимир завоював безліч нагород і подався служити на Далекий Схід. Звідти Фещенко пішов у ФСБ", – вказується в повідомленні.

За словами джерела, підозрюваний у вбивстві був арештований і визнав свою провину. Ймовірно, між ним і Володимиром Фещенком виник конфлікт.

Нагадаємо, раніше поблизу Брянська ЗСУ ліквідували 18 співробітників російського ФСБ.

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