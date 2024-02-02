Поблизу Брянська ЗСУ ліквідували 18 співробітників російського ФСБ – полковник Штефан

У районі населеного пункту Брянськ Українські Збройні Сили здійснили успішну операцію з ліквідації групи співробітників Федеральної Служби Безпеки російської федерації (ФСБ), яка готувалася до участі в бойових діях на території України.

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Як повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), унаслідок оперативної дії, яка відбулася 31 січня 2024 року, були ліквідовані 18 співробітників ФСБ та 2 отримали поранення. Зазначається, що ціль була влучно вражена.

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"31.01.2024 в районі н.п. Брянськ ліквідована група співробітників ФСБ рф яка проходила формування для участі в бойових діях на території України: 18 співробітників - 200; 2 співробітники - 300 (важкі). Швидко повертаються додому", – зауважив Штефан.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

Також біля Іловайська Донецької області загинуло понад 20 російських окупантів унаслідок атаки військового полігону.

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