Бійці ССО на Донеччині здійснили 'зухвалий наліт' на опорний пункт окупантів та взяли полонених (відео)

На Донецькому напрямку фронту воїни Сил Спеціальних операцій підійшли впритул до противника з тилу та знищили опорний пункт російських бойовиків.

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Робота бійців 8-го окремого полку ССО потрапила на відео. Завдяки злагодженій роботі українським захисникам вдалося поповнити й обмінний фонд.

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"Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу. Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон", – йдеться в описі до відео штурму.

Це відео показує зухвалість та професіоналізм операторів ССО, додали у Силах Спеціальних Операцій.

Нагадаємо, поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

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