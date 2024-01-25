Бійці 14 ОМБр на Купʼянському напрямку знищили російського снайпера (відео)

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого працює на різних ділянках фронту. Зокрема, й на Купʼянському напрямку.

Відео дня

Саме тут воїнам 14 ОМБр вдалося ліквідувати російського снайпера, який "полював" на українських бійців. Відео ліквідації потрапило у мережу.

Також читайте: Палають російські порти і заводи: війна прийшла на територію РФ

Безпілотник зафіксував російського снайпера з третього елітного підрозділу на прізвисько "Косой", який шукав вигідну для себе позицію. За ним "очі" 14 ОМБр слідкували три доби.

"Три години та тридцять секунд його вистежували. Він був непомітний як повітря - так він собі думав", – йдеться у повідомленні 14-ї бригади.

Однак безпілотник, з якого вистежували снайпера, врешті влучним скидом затрьохсотив ворожого стрільця. Поранений окупант почав кликати на допомогу. Коли він помітив безпілотника 14 ОМБр, то почав руками махати й показувати, що він здається і просити, аби його лишили живим.

"Згодом Косого намагалися евакуювати його друзі, але з криком "Своїх не кидаємо!" зникли за небокрай", – прокоментували воїни з 14 бригади.

На відео можна побачити, як російські бойовики покинули ноші з пораненим серед снігу, а потім у снайпера прилетів ще один скид з БПЛА.

Нагадаємо, поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!