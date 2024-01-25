Бойцы 14 ОМБр на Купянском направлении уничтожили российского снайпера (видео)

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого работает на разных участках фронта. В частности, и на Купянском направлении.

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Именно здесь воинам 14 ОМБр удалось ликвидировать российского снайпера, "охотившегося" на украинских бойцов. Видео ликвидации попало в сеть.

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Беспилотник зафиксировал российского снайпера из третьего элитного подразделения по прозвищу "Косой", который искал выгодную для себя позицию. За ним "глаза" 14 ОМБр следили трое суток.

"Три часа и тридцать секунд его выслеживали. Он был незаметен как воздух – так он себе думал", – говорится в сообщении 14-й бригады.

Однако беспилотник, с которого выслеживали снайпера, наконец точным сбросом затрехсотил вражеского стрелка. Раненый оккупант начал звать на помощь. Когда он заметил беспилотник 14 ОМБр, начал руками махать и показывать, что он сдается и просить, чтобы его оставили живым.

"Впоследствии Косого пытались эвакуировать его друзья, но с криком "Своих не бросаем!" исчезли за горизонтом", – прокомментировали воины из 14 бригады.

На видео можно увидеть, как российские боевики покинули носилки с раненым среди снега, а затем в снайпера прилетел еще один сброс с БПЛА.

Напомним, вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона погибло более 20 оккупантов.

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