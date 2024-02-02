Вблизи Брянска ВСУ ликвидировали 18 сотрудников российского ФСБ – полковник Штефан

В районе населенного пункта Брянск Украинские Вооруженные Силы провели успешную операцию по ликвидации группы сотрудников Федеральной Службы Безопасности российской федерации (ФСБ), которая готовилась к участию в боевых действиях на территории Украины.

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Как сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), в результате оперативного действия, которое произошло 31 января 2024 года, были ликвидированы 18 сотрудников ФСБ и 2 получили ранения. Отмечается, что цель была метко поражена.

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"31.01.2024 в районе н.п. Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ РФ, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины: 18 сотрудников - 200; 2 сотрудника - 300 (тяжелые). Быстро возвращаются домой", — отметил Штефан.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донетчине совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

Также возле Иловайска Донецкой области погибли более 20 российских оккупантов в результате атаки военного полигона.

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