Вам не захочеться сідати в автобусі: ось чому на сидіннях у транспорті 'дивна тканина' (відео)

У громадському транспорті сидіння зазвичай огорнуті тканиною, що мість різні візерунки. Цей ексцентричний дизайн пояснюється тим, що на таких сидіннях менше буде помітно бруд та плями.

Як повідомляє IFLScience, щоденне користування для будь-якої тканини "катастрофічне", тому для сидінь обирають менш зносостійкі матеріали. Також обирається тканина з "напруженими візерунками", аби важче побачити плями.

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"Художники текстилю пробували свої сили у створенні відповідних дизайнів, які добре працювали як при денному, так і при штучному освітленні, черпаючи натхнення від природи до відомих художників", – йдеться у повідомленні.

Видання пише, що тканина, з якою виготовляють чохли на сидіння називається мокет (moguette) – бавовняний оксамит для оббивки меблів. Його застосовують аже понад 100 років.

"На нього сідають мільйони пасажирів в автобусах, потягах, трамваях і тролейбусах", — пояснили у Лондонському музеї транспорту.

Ця тканина виготовляється на ткацьких верстатах за допомогою жакардової техніки. Вона складається з 85% вовни, змішаної з 15% нейлону.

У музеї додали: "Moquette був обраний для громадського транспорту з двох причин. По-перше, тому що він міцний і довговічний. По-друге, тому що його колір і візерунки маскують ознаки бруду, зношення".

Крім того, цей мокет мав перевагу в тому, що його було легко та дешево виробляти масово.

Відео, яке демонструє, як тканина приховує бруд:

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