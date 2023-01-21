"Ваше зволікання - це смерть українців": у Зеленського відреагували на нерішучість дати Україні танки

Радник керівника ОП Михайло Подоляк відповів на рішення Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн". Зазначимо, що Україна не отримає танки Abrams та Leopard 2.

Свою думку Подоляк написав в акаунті Twitter. Там він розкритикував рішення союзників.

"Післямова до глобальної нерішучості..Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю і усвідомлюєте: немає жодного варіанту закінчити війну, окрім поразки росії. Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Щоденне зволікання – це смерть українців. Думайте швидше", – написав він.

Нагадаємо, що зустріч на базі “Рамштайн" у Німеччині відбулася 20 січня. Під час засідання було підтверджено передачу військової техніки.

Підтримали Україну такі країни:

США, Франція, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Канада, Швеція, Данія, Латвія, Естонія та інші.

Зокрема партнери пообіцяли низку БТР, батарея ЗРК Patriot, БМП, САУ, гаубиці.

Водночас найближчим часом Україна не отримає американські танки Abrams. Також передачу танків скасувала Німеччина.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що ухвалить таке рішення, якщо США дадуть Україні свої Abrams. Але Штати поки що до цього не готові.

Сьогодні, 21 січня, міністри закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, Латвії Едгарс Рінкевічс і Естонії Урмас Рейнсалу закликали Німеччину надати Україні основні бойові танки Leopard 2.

Вони наголосили у спільній заяві, що це "потрібно для швидкого припинення російської агресії, допомоги Україні і відновлення миру у Європі".

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову передавання Україні танків Leopard. За його словами, ФРН на такий крок самостійно не піде, тільки із союзниками.

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